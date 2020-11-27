Предложено запретить взыскивать по долгам более 25% пенсии

На рассмотрение Государственной думы внесли законопроект, предполагающий запрет на взыскание долгов с пенсий в размере свыше 25% от суммы социальной выплаты.

«В случаях, когда взыскание по исполнительному документу обращается на страховую пенсию по старости, страховую пенсию по инвалидности (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), на накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату, если при этом должник-гражданин не осуществляет трудовую и (или) иную оплачиваемую деятельность, или на пособие по временной нетрудоспособности, размер удержания не может превышать 25%», – цитирует текст документа РИА «Новости».

Инициаторы законопроекта из ЛДПР объяснили, что документ разработан с учетом обращений пенсионеров, находящихся в трудном материальном положении, спровоцированным удержанием части пенсий в связи с исполнительными производствами. По действующему законодательству, взыскивать разрешено не более 50% от пенсии, уточняется в сообщении.

Ранее в Госдуму внесли проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса. Согласно проекту, пенсионеры, получающие пенсии по старости, инвалидности или пенсии по потере кормильца в размере менее двух минимальных размеров оплаты труда, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей.