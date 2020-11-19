В Госдуму внесли проект об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

Сенатор Андрей Турчак и депутаты Сергей Неверов и Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект о продлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.

«Законопроектом предусматривается продление действия федерального закона №215-ФЗ в отношении исполнительных документов, предъявленных к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года (было до 1 октября 2020 года)», – приводит РИА «Новости» содержание документа.

Кроме того, до 1 июля 2021 года предполагается продлить период, в который судебным приставом-исполнителем в отношении должников-граждан не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника по его месту жительства, наложением на него ареста изъятия и передачи.

Согласно проекту, пенсионеры, получающие пенсии по старости, инвалидности или пенсии по потере кормильца в размере менее двух минимальных размеров оплаты труда, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей. Рассрочка будет предоставляться не более чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. Для получения рассрочки у такого гражданина не должно быть иных доходов, кроме пенсии, также в его собственности не должно быть иной недвижимости, кроме той, где он проживает.

В проекте указывается, что рассрочка предполагает ежемесячное погашение долга равными частями, при нарушении графика платежей она отменяется и дальнейшее исполнительное производство осуществляется в общем порядке.

Кроме того, законопроект предлагает, что на время рассрочки должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать или отчуждать свое имущество; юрлицам – выплачивать дивиденды и совершать иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, распределять прибыль между учредителями.

Также до конца 2020 года приставы не смогут изымать и арестовывать движимое имущество должников по месту их жительства или пребывания (исключение не касается автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов).

Авторы предлагают для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей ввести годовую рассрочку взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 млн рублей. Рассрочка не действует для долгов в части возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате. Послабление можно будет получить не более чем на год и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Также в проекте указывается, что на внесудебную рассрочку не смогут рассчитывать компании и ИП, которые попадают под действие моратория на банкротство: они получают рассрочку через суд.

В мае партия «Единая Россия» внесла в Госдуму аналогичный законопроект, который предусматривает отсрочку платежей по задолженностям для пенсионеров и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.