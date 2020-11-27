«Победа» анонсировала возобновление рейсов в Германию

Авиакомпания «Победа» объявила о возобновлении полетов в Германию. Перевозчик начнет выполнять рейсы в Кельн 26 декабря, в Берлин – 27 декабря.

«Лоукостер «Победа» открывает продажу билетов на международные рейсы по маршрутам Москва – Берлин и Москва – Кельн. Рейс в Берлин будет выполняться с 27 декабря 2020 года по воскресеньям, в Кельн – с 26 декабря по субботам», – говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Также указывается, что с 26 ноября возобновились рейсы из Москвы в армянский Гюмри, а 28 ноября открываются рейсы в Дубай. Кроме того, с 4 декабря лоукостер начнет летать в Ларнаку (Кипр).

Россия из-за пандемии коронавируса весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу. Также некоторые российские и зарубежные авиакомпании выполняют так называемые грузопассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, но при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.

Напомним, с 1 августа Россия постепенно начала возобновлять регулярное международное авиасообщение с рядом стран, прерванное весной из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Кубу, Польшу, Республику Корея, Сербию, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию. Кроме того, с 5 ноября Россия возобновила авиасообщение с Японией.