Странам СНГ пообещали первоочередное получение вакцины от COVID

Страны СНГ смогут получить российскую вакцину от COVID-19 в числе первых после начала массовой вакцинации в России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко заявила во время выступления на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ), что «в России уже зарегистрированы две отечественные вакцины – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», и «на подходе уже третья вакцина», передает ТАСС.

«Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России наши партнеры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых, сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцин», – заявила спикер.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германии.

В то же время одной из первых стран, изъявивших желание производить «Спутник V», стала Венгрия. Она же стала первой в Европе, получившей российскую вакцину.