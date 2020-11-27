Нефть подешевела на опасениях из-за роста числа заражений коронавирусом в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются в связи с усилением опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 9 центов – до 47,71 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь снизилась на 87 центов – до 44,84 за баррель, передает «Интерфакс».

«Рынок опасается того, как ситуация с пандемией разворачивается в США. Мы видим большое количество заражений, но никакие меры не принимаются», – говорит сырьевой аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс, которого цитирует S&P Global Platts.

Цены также демонстрируют волатильность в преддверии заседания министров стран ОПЕК+, намеченного на 1 декабря. «Я думаю, они продлят текущие ограничения на добычу, поскольку экономическая ситуация остается непростой, однако это будет нелегкое решение и в ходе встречи будет много споров», – отметил Леннокс.