Санитарные требования к школам в условиях COVID-19 намерены продлить до 2022 года

Действие санитарно-эпидемиологических требований к организации работы образовательных учреждений и других объектов социальной инфраструктуры для детей в условиях распространения коронавируса могут продлить до 2022 года.

Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020... слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января 2022 года», – говорится в тексте.

Общие правила запрещают проводить массовые мероприятия, обязывают организации измерять детям температуру, а также изолировать тех, у кого есть признаки инфекционных заболеваний. Кроме этого, все помещения учреждения должны регулярно убирать, дезинфицировать и проветривать, обеззараживать воздух с помощью специального оборудования. Среди обязательных условий – наличие антисептиков при входе, в столовых и санузлах.

Работа общеобразовательных организаций должна проводиться по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.

Ранее в Москве продлили дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов до 6 декабря. Минобрнауки перевело вузы в Москве и Петербурге на удаленку до февраля.