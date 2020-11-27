На Кипре арестован подозреваемый в крупном мошенничестве в России

На Кипре полицейские задержали 33-летнего мужчину, который находится в международном розыске по подозрению в крупном мошенничестве в России.

По информации российских правоохранителей, переданной в Интерпол, подозреваемый в сговоре с другими лицами, с 2015 по 2018 год выманил у потерпевших 68 млн рублей. Ордер на арест подозреваемого был выдан 31 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету Cyprus Mail.

Он был арестован в городе Лимасол и выпущен под залог в 50 тыс. евро. У мужчины изъяли паспорт и внесли его в список лиц, которым запрещено покидать остров. Вопрос об экстрадиции будет решаться в суде Лимасола 30 декабря.

Ранее крупное мошенничество было выявлено в Арктическом государственном агротехнологическом университете в Якутии, его ректора задержали.