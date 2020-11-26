Ректора якутского университета заподозрили в крупном мошенничестве

Крупное мошенничество выявлено в Арктическом государственном агротехнологическом университете в Якутии, его ректор задержан, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, руководство вуза с 2016 года по настоящее время незаконно получило из бюджета более 250 млн рублей на обучение по различным специальностям 136 студентов-бюджетников, которых в реальности не существовало.

При этом с 2020 года проект финансируется в рамках приоритетной национальной программы «Образование».

«Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Ректор стал фигурантом дела о злоупотреблении служебными полномочиями.

Дела объединены в одно производство. «Органами предварительного расследования ректор университета задержан», – говорится в сообщении.

С 2016 года ректором якутского Арктического государственного агротехнологического университета является Иван Слепцов, он же заседает в республиканском парламенте.

Напомним, в мае одного из проректоров Казанского федерального университета (КФУ) задержали по подозрению в мошенничестве.