Проректор Казанского федерального университета задержан по подозрению в мошенничестве

Одного из проректоров Казанского федерального университета (КФУ) задержали по подозрению в мошенничестве, сообщили в региональном СК.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), задержан один из проректоров Казанского федерального университета», – передает ТАСС сообщение СК.

Следствие полагает, что подозреваемый участвовал в хищении средств ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (КНИТУ) вместе с ректором КНИТУ Сергеем Юшко.

Напомним, 28 апреля Юшко задержали по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге.