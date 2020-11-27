Системы защиты броневиков от дронов решили создать в России

Предприятия «Ростеха» работают над системами защиты бронетехники от беспилотников, заявил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

«Не стоит забывать и о таком факторе, как беспилотники. «Ростех» разрабатывает средства для защиты боевых машин от угроз со стороны БПЛА. Кроме того, нашими предприятиями были проработаны вопросы создания машин по борьбе с беспилотниками», – передает РИА «Новости» слова Оздоева.

Одна из основных задач при модернизации танков сегодня, по его словам, – защита от массово применяемых средств ближнего боя и высокоточного оружия.

«В ближайшее время ожидается появление серийных образцов танков с комплексом активной защиты, которые смогут эффективно противостоять многочисленным угрозам на современном поле боя», – добавил он.

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, насколько сейчас российские танки защищены от ударных дронов и барражирующих боеприпасов противника.