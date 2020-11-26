Шведы разочаровались в национальной стратегии борьбы с COVID-19

Доля шведов, которые уверены в правильности национальной стратегии по борьбе с распространением коронавируса, упала в ноябре до 42%, сообщает Dagens Nyheter.

Опрос, проведенный Ipsos, показал, что 82% жителей Швеции в той или иной степени сомневаются в возможности местной системы здравоохранения справиться со стоящей перед ней задачей по борьбе с эпидемией, передает РИА «Новости».

Доля уверенных в способности местных властей противодействовать распространению коронавируса упала с 55% в октябре до 42% в ноябре. Кроме того, 44% шведов считают, что правительство не предпринимает достаточно мер для борьбы с эпидемией. По сравнению с прошлым месяцем этот показатель вырос на 13 процентных пунктов.

«Очевидно, что рост случаев инфицирования вместе с предпринятыми властями мерами привел к сильному росту беспокойства», – сказал аналитик Ipsos Никлас Калленбринг.

На днях главный шведский эпидемиолог Андрес Тегнелл заявил, что нельзя с уверенностью сказать, что коллективный иммунитет позволит победить пандемию. «Мы сейчас не видим признаков того, что иммунитет у населения замедляет распространение инфекции», – сказал он.

При этом глава департамента Шведского национального совета здравоохранения и социального обеспечения Томас Линден уверен, что к третьей волне коронавируса страна будет готова лучше, чем на данный момент.

Напомним, власти Швеции не вводили меры жесткого карантина, призывая людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. В мае западные СМИ писали, что Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, несмотря на отказ от карантина.

Президент России Владимир Путин оценивал результат «особого пути» Швеции в борьбе с COVID.