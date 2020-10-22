Путин оценил результат «особого пути» Швеции в борьбе с коронавирусом

Швеция не вводила ограничений на фоне пандемии коронавируса, но в результате получила спад экономики, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Вы упомянули про Швецию, которая не вводила никаких ограничений. Но и у них оказался спад экономики. Сначала они обнародовали цифру 8,3, потом скорректировали – чуть меньше 8 там», – передает слова главы американского государства РИА «Новости».

«Ну вот, пожалуйста. При этом они не вводили никаких ограничений. Не занимались тем, чем мы занимались, поддерживая граждан и экономику. А результат тот же самый», – подчеркнул Путин.

Напомним, власти Швеции не вводили меры жесткого карантина, призывая людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. В мае западные СМИ писали, что Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, несмотря на отказ от карантина из-за коронавируса.

Говоря о России, президент отметил, что российская экономика восстанавливается. «У нас перерабатывающая промышленность восстанавливается, агропромышленный комплекс дает очень хороший результат, и прирост даже. Экспорт восстанавливается. Да, у нас есть вопросы, которые мы должны еще таргетировать, но у нас макроэкономические показатели в принципе приемлемые», – сказал Путин.

По его словам, сокращение экономики во втором квартале было 8%, в США – 9%, а в еврозоне – 14,5-14,7%.

Путин добавил, что в период пандемии Россия смогла найти баланс между экономической и социальной сферами. «Жизнь и здоровье граждан, без всякого сомнения, на первом месте. Безусловно, что жизнь и здоровье связаны с системами здравоохранения, которые должны иметь серьезную поддержку со стороны федерального бюджета и других бюджетных уровней. Нужно найти этот баланс. Мне представляется, что нам удалось этот баланс найти с самого начала. Мы предприняли ряд очень серьезных шагов по поддержке экономики. Общий объем – 4,5% ВВП. В некоторых других странах и больше, но вопрос даже не в объеме выделенных ресурсов, а в эффективности их использования», – отметил глава государства.

«На мой взгляд, сегодня мы тоже с правительством обсуждали эту тему, на мой взгляд, нам удалось точечным образом использовать достаточно большие ресурсы, которые мы приобрели за предыдущие годы. Используя макроэкономическое здоровье нашей экономики, макроэкономические показатели, опираясь на все то позитивное, что было сделано за предыдущие годы, нам удалось достаточно эффективно использовать эти средства, поддержать и граждан, и семьи с детьми. Поддержать малый и средний бизнес, поддержать даже крупные предприятия и отдельные отрасли», – отметил российский лидер.

«Нам нужно просто для себя определить, каков нужен уровень присутствия государства в экономике, какими темпами, и нужно ли, и где нужно сокращать присутствие государства», – продолжил Путин.

«Я очень часто слышу, что слишком много государство присутствует в экономике. А когда приходят такие ситуации, как сегодня, с пандемией, когда мы вынуждены ограничивать деятельность предприятий, когда падает объем перевозок? Вот, скажем, не только грузопассажирских перевозок, но и пассажирских перевозок, когда встает вопрос, что делать с авиацией, пассажиры не летают или летают слишком мало, что с этим делать? Государство необходимо, никуда без поддержки государства не деться», – заключил президент.

Ранее Путин заявил, что Коронавирус еще не отступил, он по-прежнему представляет серьезную угрозу.