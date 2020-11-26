Слушания по делу пилота сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» начались заново Светличная рассказала о своем состоянии после госпитализации Россияне поддержали деятельность армии, РПЦ и правоохранителей 26 ноября 2020, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Жители России больше всего поддерживают деятельность российской армии, Русской православной церкви и правоохранительных органов, следует из данных опроса ВЦИОМ. По данным опроса, одобряют деятельность российской армии 77,9% респондентов, РПЦ – 58,4%, правоохранительных органов – 52,3%. Меньше всего россияне одобряют деятельность оппозиции – 29,4%, не одобряют ее 42,6%, передает РИА «Новости». Работу российской судебной системы одобрили 35,4%, деятельностью политических партий довольны 33%. Средствами массовой информации в ноябре 2020 года довольны 42,1%, при этом 42,8% не одобрили деятельность СМИ. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 17 ноября среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Добавляется, что кроме ошибки выборки, смещение в данных опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. Напомним, в октябре россияне определили самую важную национальную цель.

