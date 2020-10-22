Россияне определили самую важную национальную цель

Россияне больше всего информированы о национальном проекте «Здравоохранение», а самой важной национальной целью развития считают «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Информированность россиян о национальных проектах достаточно высокая (от 56% до 85%). Тройку лидеров возглавили проекты «Здравоохранение» (85%), «Образование» (80%) и «Демография» (74%)», – передает ТАСС материалы ВЦИОМ. Меньше всего респонденты знакомы с нацпроектами «Безопасные и качественные дороги» (63%), «Цифровая экономика» (66%), «Международная кооперация и экспорт» (56%).

Самой важной национальной целью россияне считают «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» (92%). Также участники опроса высоко оценили значение таких целей, как «Достойный, эффективный труд» (87%), «Комфортная и безопасная среда для жизни» (86%). Возможности для самореализации и развития талантов, в том числе вхождение России в десятку лучших стран по качеству общего образования и по объему научных исследований, а также поддержка способностей и талантов у детей и молодежи, поощрение занятий волонтерской деятельностью и увеличение доступности культурных мероприятий оценивает, как важные национальные цели 81% участников опроса. Самые низкие оценки значимости получили такие направления, как цифровая трансформация и предпринимательство (60% и 59% соответственно).

«По мнению россиян, государство/органы власти стали больше уделять внимания в течение последнего года сфере деятельности нацпроектов: «Цифровая экономика» (64%), «Безопасные и качественные дороги» и «Демография» (поддержка семей с детьми) (по 54% соответственно), а также «Жилье и городская среда» (51%). Завершают список такие сферы деятельности нацпроектов, как «Демография» (поддержка старшего поколения) (25%) и «Малое и среднее предпринимательство» (24%)», – приводит данные соцопроса ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» по заказу АНО «Национальные приоритеты» проведен 12-18 сентября 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян (2000 для нацпроектов «Образование» и «Демография») в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

С 2019 года в России реализуется 12 национальных проектов и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Согласно указу президента Владимира Путина о новых национальных целях развития до 2030 года, правительство должно представить корректировки в паспорта нацпроектов до 30 октября.