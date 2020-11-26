Российское правительство внесло на ратификацию в Госдуму налоговое соглашение с Кипром, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам.

Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%. Как отмечал Минфин, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых «большая часть доходов российского происхождения по сути выплачивается российским бенефициарам через кипрскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом».

«Положения Протокола устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15 процентов с исключениями», – добавляется в документе.

Кроме того, подчеркивается, что данный документ будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Кипром, привлечению взаимных инвестиций.

В августе Кипр согласился повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией. На фоне этого Мальта и Люксембург также согласились на денонсацию налогового соглашения. Аналогичное предложение Россия направила и Нидерландам.