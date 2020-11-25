Пеле выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выразил соболезнования в связи с кончиной чемпиона мира по футболу 1986 года аргентинца Диего Марадоны.

«Грустно терять друзей таким образом. Определенно, однажды мы будем пинать мяч где-то высоко в небе», – цитирует Reuters Пеле.

Ранее стало известно, что чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Марадона признан лучшим футболистом XX века. Является лучшим футболистом в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Первый обладатель почетного «Золотого мяча».