ОП РФ призвала ввести дополнительные меры поддержки НКО

Общественная палата России направила в адрес премьер-министра Михаила Мишустина предложения по мерам поддержки социально ориентированных (СО) НКО в условиях продолжающейся пандемии.

«Меры поддержки, предложенные Общественной палатой России в начале пандемии коронавируса, позволили не только не допустить прекращения деятельности некоммерческих организаций, но и дали им возможность помочь большему количеству людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за эпидемии. Это результат продуманной и оперативной командной работы органов власти и гражданских институтов. Сейчас общественный запрос на поддержку со стороны НКО продолжает расти на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Необходимо ввести дополнительные меры поддержки НКО и волонтеров, которые позволят оказывать помощь всем нуждающимся», – приводятся слова секретаря ОП Лидии Михеевой на сайте палаты.

Осенний всплеск пандемии заставил НКО столкнуться с новыми вызовами, подчеркнула председатель комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

«Резко выросло количество запросов о помощи со стороны граждан, появилась острая необходимость помочь тем, кто невидим: заболел, не может покинуть дом и не способен к самообслуживанию или находится в учреждении или нуждается в психологической поддержке. Чтобы НКО смогли ответить на эти запросы, им надо помочь помогать: снизить бремя административной и налоговой нагрузки, приобрести средства дезинфекции и индивидуальной защиты. Поэтому Общественная палата обратилась к председателю правительства с просьбой вновь оказать поддержку НКО. Призываем сами некоммерческие организации направлять аналогичные обращения в Правительство, используя текст нашего письма. Давайте общими усилиями обратим внимание на необходимость поддержать третий сектор, так активно помогающий гражданам в период пандемии», – отметила она.

Общественная плата просит правительство рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер поддержки для негосударственных СО НКО, в частности продлить сроки обращения СО НКО за льготными кредитами на возобновление деятельности по ставке два процента на полгода (до 1 мая 2021 года) и изменить условия погашения этих кредитов. Также ОП просит продлить до 1 мая 2021 года сроки предоставления субсидии на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции и распространить предоставление указанной субсидии на частные образовательные организации и некоммерческие организации, включенные в реестр СО НКО и реестр наиболее пострадавших НКО.

«Продлить применение особенностей осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в отношении НКО на 2021 год; приостановить проведение обязательного аудита за 2020 год до 1 января 2022 года; списать 50 процентов подлежащих начислению сумм налогов и страховых взносов для СО НКО, включенных в реестры Минэкономразвития, за первый квартал 2021 года; продлить предоставление отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды федерального имущества до 1 октября 2021 года», – говорится в сообщении.

Также ОП просит продлить до 1 января 2022 года право осуществления правительством полномочий по начислению и взысканию неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательство по оплате коммунальных услуг. А также распространить на все СО НКО, включенные в реестры Минэкономразвития, право на применение пониженных тарифов страховых взносов и предоставление НКО, применяющим упрощенную систему налогообложения, право выбора режима уплаты страховых взносов. Кроме того, ОП предлагает внести в законодательство о налогах и сборах изменения, предусматривающие особенности учета сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных при совершении операций с продовольственными товарами (за исключением алкогольной и табачной продукции), передаваемых на безвозмездной основе благотворительным и иным СО НКО.

В обращении в адрес Мишустина также содержится просьба дать поручение Минтруду России разработать рекомендации для органов исполнительной власти субъектов России по переводу части социальных услуг в дистанционный формат и возможности учета услуг, оказываемых в таком формате государственными и негосударственными поставщиками, с целью выплаты компенсаций по их оказанию.

«Общественная палата Российской Федерации выражает надежду на учет вышеперечисленных предложений при выработке Правительством Российской Федерации дополнительных мер, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации», – говорится в обращении, подписанном Михеевой.