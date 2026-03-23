Госдеп США предупредил американцев об угрозах по всему миру
Американские граждане получили рекомендации соблюдать осторожность за пределами США на фоне роста угроз безопасности, связанных с последними атаками на диппредставительства.
Государственный департамент США опубликовал на своем сайте предупреждение для американских граждан, передает ТАСС.
Ведомство настоятельно рекомендует соблюдать повышенную осторожность по всему миру, уделяя особое внимание регионам Ближнего Востока.
В заявлении Госдепа сказано: «Государственный департамент рекомендует американцам по всему миру, особенно на Ближнем Востоке, проявлять повышенную осторожность. Необходимо следовать указаниям, которые содержатся в предупреждениях по безопасности, выпускаемых посольствами и консульствами США».
Отмечается, что в последние недели несколько дипломатических представительств США подверглись атакам, и эти инциденты произошли не только в странах Ближнего Востока. Госдепартамент подчеркнул, что угрозы сохраняются и для других учреждений, представляющих интересы США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп США дал поручение американским диппредставительствам срочно пересмотреть уровень защиты из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.