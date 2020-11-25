Результаты тестов на COVID будут загружаться на сайт госуслуг

Минцифры России совместно с Роспотребнадзором запустили на едином портале госуслуг новый сервис, благодаря которому результаты тестов на коронавирус будут загружаться в личный кабинет пользователя на портале.

«Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на госуслугах уведомления о готовности результатов. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

Также в ведомстве уточнили, что загрузка на портал результатов тестов на COVID-19 происходит в течение часа после их получения.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 21,5% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 2 138 828 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 634 671 человека, из них 23 226 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 491 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 37 031 человек. Накануне, 23 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 25 173. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 847.