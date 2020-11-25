Мужчина устроил расправу над семьей на Кубани

Жителя станицы Павловской заподозрили в убийстве жены и пасынка, а также нанесении ран невестке, мужчина задержан, сообщает Следственное управление (СК) по Краснодарскому краю.

По данным следствия, утром в среду 67-летний мужчина поссорился с женой и убил ее, а после поехал за 43-летним сыном погибшей, но смог только ранить ее невестку. Затем он приехал к дому второго сына супруги и расправился с ним, говорится в сообщении на сайте СК.

Злоумышленник покинул место происшествия, но его автомобиль был заблокирован полицейскими. Пенсионер стал угрожать одному из правоохранителей ружьем, однако его обезвредили.

В данный момент в Павловской работает следственная группа из наиболее опытных следователей.

«Подозреваемый задержан, с ним работает следователь. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (...) С учетом обстоятельств совершенных преступлений в отношении подозреваемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», – указывается в сообщении.

Ранее мужчина убил топором жену в торговом центре в Ленобласти.