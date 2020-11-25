Заключенные в США провернули крупнейшую мошенническую схему

Тысячи заключенных в американском штате Калифорния провернули крупнейшую мошенническую схему в истории штата, получив пособия по безработице в связи с пандемией.

Отмечается, что в Калифорнии отсутствует система, которая сопоставляет данные из тюрем с информацией в запросах на пособия по безработице. Прокурор округа Сакраменто Анна Мария Шуберт сообщила, что сумма предполагаемого мошенничества может достигать миллиарда долларов. Только между мартом и августом более 35 тыс. запросов на пособия по безработице на сумму 140 млн долларов поступило из мест заключения, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал NBC.

В некоторых случаях деньги присылали заключенным прямо в тюрьму, в других – их родственникам или друзьям на свободе. Иногда в запросах фигурировали фальшивые номера социального страхования и имена вроде Джон Доу, которые традиционно используются в ситуациях, когда имя человека неизвестно или он его скрывает. Один из заявителей назвался «грязными штанишками». Однако зачастую заключенные не скрывали своих настоящих имен. По словам Шуберт, в запросах на пособия по безработице фигурируют 133 приговоренных к смертной казни, всего смертникам выплатили 420 тыс. долларов.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал мошенничество «абсолютно недопустимым» и заявил, что он поручил экстренным службам сформировать рабочую группу, чтобы разобраться с этой ситуацией.

Ранее сообщалось, что в российских тюрьмах изобрели новую схему обмана пользователей соцсетей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как работает эта схема мошенничества и кто зарабатывает на ней.