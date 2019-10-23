В российских тюрьмах изобрели новую схему обмана пользователей соцсетей

Находящиеся в колониях и СИЗО российские заключенные прямо из мест не столь отдаленных ведут активную охоту на «мамонтов». Этим жаргонным словом называют наивных мужчин, которые пытаются познакомиться с девушкой в соцсетях или на сайтах знакомств. В итоге у них выманивают приличные деньги. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как работает эта схема мошенничества и кто зарабатывает на ней.

«На первый взгляд, это очень странно, когда взрослый человек знакомится в сети и в итоге попадает на деньги, – говорит адвокат Максим Сологуб, много лет проработавший на Петровке, 38 в отделе по борьбе с мошенничеством. – Казалось бы, можно понять тех потерпевших, кого развели на деньги, что называется, голосом. Мошенниками бывают настоящие психологи, причем высокого уровня, разве что без диплома. Они умеют убеждать, чувствуют эмоции. Но ведь и в тексте, в буквах по сути то же самое, тоже эмоции! А мы сейчас больше текстом общаемся, а не словами. Мошенники ищут слабых людей или людей в плохом состоянии. Когда запросто сделаешь глупость, которую никого бы не сделал в нормальном состоянии. Время от времени у каждого такое может быть, и главное в этот момент не встретить мошенника...»

Как рассказал газете ВЗГЛЯД сотрудник службы безопасности одной из соцсетей, раньше схемы были примитивны и легко угадывались. Это и банальное попрошайничество (детей кормить нечем, с голоду умираем, зарплату задерживают, на улицу выгоняют), и просьбы от имени девушки перевести деньги накануне свидания, и выманивание компрометирующих фото с последующим шантажом. В последнее же время появилась новая схема, разгадать которую уже не так просто.

Мятная ловушка

В одной из популярных социальных сетей или на сайте знакомств вы начинаете переписываться с симпатичной девушкой. Вы здравомыслящий человек, прекрасно знаете, что далеко не все персонажи из интернета настоящие. Но девушка не просит у вас денег, не навязывается, а скорее наоборот – держит дистанцию и подозрений не вызывает. В один момент вы предлагаете встретиться. Не сразу, но она все-таки соглашается. Говорит, что ей удобно будет в центре, в одном известном, модном и пафосном московском баре-кальянной. Скажем, это будет «Мята» на Страстном бульваре.

Девушка присылает вам ссылку на сайт бара и предлагает заранее зарезервировать столик или даже «VIP-комнату», ведь просто так с улицы туда не попадешь, мест может и не быть. Предварительное бронирование платное. Нужно ввести номер банковской карты, а в случае вопросов связаться с оператором бронирования. Стандартная процедура. При этом девушка категорически против, чтобы вы платили всю сумму, она феминистка и «железно» заплатит половину при встрече. И вообще она хотела забронировать столик сама, но торопится и не успевает.

Вы наводите справки. Заведение настоящее и весьма популярное. О нем даже пишут в гидах по московским ресторанам. Вы как-то и сами проходили рядом или, допустим, там были ваши знакомые. В общем, по-прежнему нет подозрений. (Если вас разводят, то какой интерес для обманщицы в том, чтобы ваши деньги отошли известному ресторану?) Через сайт вы бронируете место... после этого девушка с вами уже не переписывается. По прибытии в кальянную вы узнаете, что никакого бронирования не было, вас впервые видят и слышат. Ведь ссылка, которую вам прислали – фишинговая копия настоящего сайта «Мяты».

«Оператор бронирования» и «девушка» – мошенники. И, вполне вероятно, что романтичные сообщения писал вам уголовник-рецидивист из колонии или СИЗО.

«В терминологии безопасников и самих мошенников эта схема называется «антик», это сравнительно новая схема, – рассказывает Ярослав Сергеев, исполнительный директор компании «Мамба» и одноименного сайта знакомств. – Это сокращенное от антикинотеатр (маленький «частный» кинотеатр, рассчитанный на небольшую компанию, – прим. ВЗГЛЯД). Суть разводки заключается в следующем. Девушка знакомится с мужчиной и предлагает ему встретиться в антикино или ресторане... Заведение обладает некими приватными зонами, либо только из них и состоит. По легенде, там можно смотреть кино, заказать суши, выпить алкоголя, покурить кальян и поскольку они приватные, то упор делается на то, что там можно организовать какой-то интим. Заведения эти очень популярны. Поэтому, чтобы туда попасть, надо заранее забронировать зал или столик... и внести предоплату».

«Мамонты», «воркеры» и «саппорты»

По этой схеме мошенники работают целыми бригадами, обычно от двадцати до пятидесяти и больше человек. Точки сборки таких бригад, как правило, группы в Telegram. Физически люди могут находится в разных городах и странах. Например, одна из таких групп, которую разыскала газета ВЗГЛЯД, называется Quite Team (она уже «мертвая», необитаемая, но там есть интересна история), а другая – Alex Team (эта вполне «живая» и здесь можно онлайн наблюдать за работой мошенников). Кроме фальшивого сайта кальянной «Мята» аферисты также активно используют поддельные сайты антикинотеатров Luxury Zone, Home Films, Multi Plex, кафе Florina, боулинг-клуба «Горизонт», сервис доставки цветов Kraft и многие другие. Список постоянно обновляется.

В группах мошенники активно обмениваются опытом, рассказывают о своих «удачах», выкладывают переписку. Жертв называют «мамонтами», организаторов бригад «саппортами». Именно «саппорты» делают фальшивые сайты кафе и антикинотеатров, а также рекрутируют и консультируют рядовых мошенников «воркеров». Задача последних – круглыми сутками сидеть в сети и назначать свидания «мамонтам». «Я из-за вас два часа всего спал в сутки», жалуется в группе один из «воркеров».

По словам Сергеева, чаще всего мошенников можно встретить в социальной сети ВК, реже в сети «Одноклассники» или в Facebook. Достаточно активны мошенники и на специализированных сайтах знакомств. «Ошибочно считать, что мошенники где-то работают в одном месте. Любая «грязь» всегда есть там, где есть аудитория», – считает Сергеев.

Для начинающих «воркеров» разработаны подробнейшие инструкции, как начать «бизнес», завести фальшивый аккаунт и как вести себя с жертвами. Так, девушка не должна выглядеть чересчур красивой, она должна быть привлекательной, но обычной. Она не должна навязываться и торопиться со свиданием. Отвечать на вопросы должна не сразу, с опозданием. В идеале не она назначит свидание, а сама жертва. Это гарантированно притупляет подозрение. Главное качество «воркера» терпеливость – умение вести свою жертву много дней или даже недель.

«На отлично ведутся, когда дама сразу не требует встречи, тупит, говорит, что уедет на время и будет не на связи. Если много активности, лох думает», делится опытом один из «саппортов».

Определить, настоящая ваша собеседница или нет, практически невозможно. Мошенники находят профили реальных людей, выкачивают все их фотографии и создают «двойников». Потом следят за жизнью оригиналов в сети, и если прототип отправился в парк на прогулку, то и двойник тоже. Если прототип совершил турпоездку в Тунис и выложил фото, путешествие повторяет и его двойник.

Это создает полную иллюзию реальной жизни у вашей фальшивой собеседницы. В этом принципиальное отличие от откровенно фальшивых, наспех созданных страниц мошенников прошлых лет. На случай, если жертва не удовлетворится одной только перепиской, разработан целый механизм воспроизведения голосовых сообщений: давно записанные реплики выдаются за свежие.

Вход в мошеннические бригады открытый и при этом анонимный.

Достаточно по рекомендации найти такую группу, списаться с администратором, и вы уже член банды. Никто, включая подельников, не узнает, кто вы на самом деле. Telegram, как известно, надежно зашифрован его создателем. Если, следуя инструкциям, вам удается обмануть «мамонта», то «саппорт» (в схеме он общается с жертвой от имени служб бронирования) перечислит вам деньги, удержав свою комиссию, как правило от 20 до 40%. Стоимость одного фиктивного бронирования составляет примерно 1,5-2 тысячи рублей. Группа Quite Team за неделю «зарабатывала» примерно 80-130 тысяч, один раз это были рекордные 420 тысяч. Отдельные «воркеры» собирали в среднем от 3-4 до 15-20 тысяч.

Бывает, что «мамонтов» обманывают не один, а два раза. По терминологии мошенников это называется «возвратом». Жертве говорят, что не смогут прийти на свидание, но бронирование можно и даже нужно отменить. Чтобы уж точно прийти на свидание в следующий раз. Человек обращается в службу бронирования. Ему присылают ссылку отмены платежа, где нужно ввести требуемую к возврату сумму. На сам же деле это ссылка повторного платежа. Схема примитивная до безобразия... но с «мамонтами» работает.

«Мы с чела взяли уже два билета по две тысячи, затем говорим, что «мама приехала» и так далее, он пишет в техподдержку за возвратом, а мы кидаем ссылку на «возврат», в он оплачивает еще четыре, в общей сумме восемь с него», – хвалится «саппорт».

«Не всегда, но очень часто этим занимаются люди из мест «не столь отдалённых», из мест заключения, – говорит адвокат Сологуб. – Сейчас там такая мода. Там же все-равно людям делать нечего... им скучно. А тут и веселье своеобразное, и деньги. Это знание передается по сарафанному радио. Заключенные ведь самые дисциплинированные мошенники, они же никуда не денутся. А телефон-смартфон на зоне давно не проблема. Знает ли об этом руководство колоний? Конечно, знает и даже больше скажу – поддерживает. На каком уровне – не скажу. Это настоящий сетевой бизнес, а значит его можно «крышевать» и, как водится, получать долю».

«Телефон в колонии можно было запросто достать, когда еще я сидел. А вышел я в 2013 году. Теперь же это почти норма, – соглашается Валентин Урусов, профсоюзный активист из Якутии. Свой срок он получил якобы за хранение наркотиков, но правозащитники и профсоюзники уверены, что реальная причина в попытке организовать забастовку на алмазных приисках. – У нас этим тоже некоторые занимались. Я, конечно, нет! Это мерзко, но людей таких я знал. Бывало обманом выманивали интимные фото, а потом в лоб шантажировали. Причем ради ржача фото все равно публиковали, даже если деньги получали».

«Как туда попадают телефоны? Очень просто. Единственные люди, которых не досматривают при входе в исправительные учреждения, это оперативники ФСИН, – полагает основатель проекта Gulagu.net и правозащитник Владимир Осечкин. – Следовательно, они могут пронести и проносят туда все что угодно, и алкоголь, и наркотики, и, в том числе, мобильные телефоны. И так называемые «алле-малешники», которые занимаются разводами по телефону, занимаются этим с позволения этих самых оперативников. В СИЗО «Матросская тишина» была выделена отдельная камера для этих людей. И они отдавали операм 50% «заработанного». Центр Москвы».

По оценкам адвоката Сологуба, «в том или ином виде мошеннические бригады заключенных существуют почти в каждой колонии или СИЗО». Впрочем, заключенные, если и когда они участвуют в такой схеме, не организаторы, а рядовые исполнители. И поддельные сайты, и счета «заведений», куда платит «мамонт» (это может быть счет, привязанный к банковской карте или электронной платежной системе, зарегистрированный на подставное лицо) создают люди на свободе. Пусть с тюремным или криминальным прошлым.

«Про КПД такого мошенничества говорить сложно... по моим данным, выстреливает в самом лучшем случае раз-два из сотни заходов. Но это очень много. Мошенники одновременно могут писать сразу нескольким сотням потенциальных жертв, делают это неделями и месяцами. Это настоящий конвейер», – заключает Сологуб.

В тоже время один из «саппортов» рассказал газете ВЗГЛЯД, что его личный стандартный показатель – один из десяти.

Нет заявления – нет дела

Мошенники чувствуют себя очень свободно и вольготно, потому что их жертвы совсем не спешат обращаться в правоохранительные органы.

«Мы через свои каналы вышли на полицейских, которые были готовы расследовать эту историю. Но по процессуальным нормам расследование не может проводиться само по себе. Нужно заявление от пострадавших», – рассказывает Ярослав Сергеев. Те пострадавшие сети знакомств «Мамба», с кем поговорил Сергеев, наотрез отказываются идти в полицию. Ведь придется показывать следователям свою переписку, а там есть места деликатные, личные и часто крайне постыдные.

В итоге конкретному «мамонту» проще отдать пять, десять или пятнадцать тысяч рублей и навсегда забыть историю позора. А конвейер мошенничества работает дальше.

Не спешат реагировать на факты мошенничества также рестораны и кинотеатры, чьим именами прикрываются мошенники. Хотя страдает их репутация. Впрочем, их тоже можно понять. Одно дело, когда мошенники и их жертвы сидят в тихом приватном интернет-подполье, их отношения никого не интересуют, а другое дело – начать публичные разбирательства и выяснения. Репутация пострадает еще больше.

«Например, я в эту «Мяту» писал во все доступные контакты, чтобы они были в курсе истории. Но они мои сообщения проигнорировали», – сетует Сергеев. Вопрос от корреспондента газеты ВЗГЛЯД в «Мяте» также проигнорировали.

«Обидно, но сложившееся положение всех в целом устраивает, – констатирует Осечкин. – Обманутые люди не верят, что им помогут. Полиции, следователям заявления этих людей не нужны. Эти случаи сложно расследовать, если вообще возможно. Это гарантированный «висяк». Это, конечно, устраивает мошенников. Делает их наглыми, самоуверенными. И это устраивает тех сотрудников ФСИН, кто стоит за этими мошенниками и их покрывает. Даже если злодей на свободе, то нити все-равно идут на зону, в тюрьму. Субкультура обмана, «але-мале» идет оттуда. Единственный рецепт, единственный способ победить и это зло тоже – навести хоть какой-то порядок там».

Пока же спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Для того, чтобы не стать «мамонтом», нужно соблюдать самые элементарные правила, на которые постоянно упирают службы безопасности соцсетей и сайтов знакомств. Во-первых, не надо переводить деньги на телефоны и счета людей, с которыми лично не знакомы. Во-вторых, не встречайтесь с людьми, которые наотрез отказываются разговаривать, а только пишут, максимум – присылают аудиосообщения. Разговор это не гарантия, а вот решительный отказ от разговора – плохой сигнал. В-третьих, избегайте общения с собеседниками, которые с первых же сообщений просят личную информацию, адрес, страницы в других соцсетях. Мошенник просто пытается обзавестись данными для шантажа. Наконец, проявляйте инициативу в выборе места для встречи. И никогда-никогда не вносите предоплату за место встречи, предложенное собеседником.

«Если собеседница вам действительно понравилась, вы не хотите выглядеть в ее глазах жмотом, просто предложите ей другое место, а лучше два или три. Места выше статусом, но в которых вы уверены. Следите за реакцией, и все поймете», – советует адвокат Сологуб.

На момент публикации статьи на запрос газеты ВЗГЛЯД о возможной причастности к мошенническим схемам заключенных, подсудимых и подследственных, а также сотрудников ФСИН пресс-служба ведомства не дала ответа.