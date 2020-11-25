Работники овощебазы в Екатеринбурге устроили поножовщину

Поножовщина произошла на овощебазе №4 в Екатеринбурге, двух человек госпитализировали с резаными ранами, сообщил знакомый с ситуацией источник.

По словам источника, резню спровоцировало недовольство новыми правилами, которые были установлены на овощебазе, передает Ura.ru.

«Мужчина по кличке Тигр порезал двух охранников базы. Скандал произошел из-за повышения платы за въезд на территорию базы», – сказал он.

Два человека получили ранения, их госпитализировали. На овощебазу прибыли полицейские, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, сообщили в пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу.

Ранее в Москве бездомные устроили драку с поножовщиной.