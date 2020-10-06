Бездомные устроили драку с поножовщиной в Москве

В Москве задержали трех бездомных выходцев из Таджикистана, устроивших драку с поножовщиной, сообщил источник в правоохранительных органах.

Драка произошла вечером 4 октября на улице Гиляровского, сообщил собеседник РИА «Новости».

Правоохранители прибыли на место и установили, что драка произошла между уроженцами из стран ближнего зарубежья, в ней пострадали двое мужчин, их госпитализировали.

«Утром 5 октября в ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны три уроженца Таджикистана без определенного места жительства в Москве. Передвигались на такси, в котором правоохранители нашли травматический пистолет «ОСА» и нож. Все трое задержаны», – пояснил источник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в российской столице якобы произошла драка между армянами и азербайджанцами, в которой ранения якобы получили два гражданина Армении.

Однако посольство Армении в Москве опровергло сообщения о межнациональной драке. По данным диппредставительства, произошла стычка бытового характера без участия азербайджанцев.