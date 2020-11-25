В Кремле прокомментировали мнение о «расширении» миротворческой миссии в Карабахе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ошибочным впечатление о расширении российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, призвав разделять работу военных миротворцев и созданного в республике гуманитарного центра.

«Нет, это ошибочное впечатление», – заявил Песков в ответ на просьбу пояснить, действительно ли российская миротворческая миссия в Карабахе становится шире, чем заявлялось ранее, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля также упомянул о разнице в работе непосредственно миротворцев и созданного там межведомственного центра гуманитарного реагирования. «С одной стороны, не нужно их полностью разделять, но и не нужно путать чисто миссию наших военных миротворцев, которые стоят на линии соприкосновения конфликтующих сторон, с гуманитарным центром. Совместный гуманитарный центр, который открыт и функционирует там, набирает свои обороты. Разумеется, такое количество проблем, которые усугубились в связи с войной, – вот гуманитарный центр как раз этим и занимается, и все, что происходит, это в этих рамках», – пояснил он.

Песков также выразил мнение, что ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе, не дает оснований думать о возможном обострении ситуации в Донбассе вследствие реваншистских настроений в Киеве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пребывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе не ограничится пятилетним сроком.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.