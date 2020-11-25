Пашинян озвучил прогноз по срокам пребывания российских миротворцев в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что пребывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе не ограничится пятилетним сроком.

Пашинян заявил, что «за пятилетний срок, конечно, нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе», однако «карабахский конфликт затяжной», и он не считает, что «пребывание российских миротворцев ограничится пятилетним сроком», передает ТАСС.

Премьер отметил, что в Армении не поменялась позиция по вопросу о статусе Нагорного Карабаха.

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При этом он отметил, что статус региона должен быть определен в ходе переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Пашинян также выразил надежду на скорое восстановление полной работоспособности группы для продолжения переговоров по Карабаху.

«Я в постоянном контакте с президентом России (Владимиром Путиным). Недавно у нас состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В Соединенных Штатах, вы знаете, выборный процесс», – добавил он.

Напомним, главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабах.

Акар сообщил, что турецкие военные будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре.