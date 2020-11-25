Подруга рассказала о смерти актрисы из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Родные актрисы Светланы Обидиной не объявляли о ее смерти, хотя она ушла из жизни несколько дней назад – 18 ноября, заявила близкая подруга покойной, актриса Анна Екатерининская.

Екатерининская сообщила в соцсети «ВКонтакте», что Обидиной не стало еще 18 ноября, однако в театре «Балтийский дом», в котором она служила, об этом узнали только спустя шесть дней.

Подруга актрисы не смогла объяснить поступок ее родственников. Причина смерти также остается неизвестной.

Ранее стало известно, что Светлана Обидина умерла на 46-м году жизни.

Она родилась в 1975 году в Ленинграде, в 1997-м окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

Служила в театре «На Крюковом канале», с 1999 года – актриса Небольшого драматического театра Льва Эренбурга, последние несколько лет выступала на сцене театра «Балтийский дом».

В числе ее работ – роли в фильмах «Остров», «Ветка сирени» и «Довлатов», сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Преступление и наказание» и «Мажор».