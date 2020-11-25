Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

На 46-м году жизни скончалась российская актриса Светлана Обидина, наиболее известная по роли в сериале «Улица разбитых фонарей-1».

«Нам всем будет очень не хватать Светланы, но мы знаем – она всегда с нами. Вечная память!», – передает телеканал «Звезда» сообщение на сайте театра-фестиваля «Балтийский дом».

Также в театре выразили соболезнования родным и близким актрисы.

На счету Светланы Обидиной роли в таких сериалах как «Мажор-3», «Довлатов», «Остров» и «Дуэлянт».