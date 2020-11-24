Нарышкин указал на провокации и шантаж в работе «заклятых партнеров» СВР

Разведки стран Запада используют в своей работе провокации и неприкрытый шантаж, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты».

«Спецслужбы развитых стран мира используют примерно одинаковый набор средств и методов. Но именно примерно одинаковый», – ответил Нарышкин на просьбу сравнить методы работы российской и западной разведки.

«В наборе наших (...) «заклятых партнеров» и их союзников всегда наблюдался в большей или меньшей степени крен в сторону использования провокаций, неприкрытого шантажа, подлогов, то есть тех методов, которые не назовешь джентльменскими даже в специфичной этике спецслужб», – передает слова главы СВР РИА «Новости».

Ранее разведку США заподозрили в сборе данных о борьбе с COVID-19 в России, Китае и Иране.