Мишустин пообещал добровольную и доступную всем вакцинацию

Вакцинация от коронавируса в России будет проходить на добровольной основе, возможность вакцинироваться получит каждый житель страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.

«Возможность привиться от коронавируса должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека. Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет», – передает ТАСС слова премьера.

Мишустин отметил необходимость наличия у регионов России возможностей для хранения и перевозки вакцин от места производства препаратов до больниц. Глава кабинета министров подчеркнул, что ситуация с пандемией остается непростой, а поэтому важно обеспечить быстрое поступление вакцины в регионы, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, в стране зафиксировано более 2,138 млн случаев заражения, то есть почти 1457 на каждые 100 тыс. жителей. За минувшие сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса.