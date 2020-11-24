Песков обещал уточнить ситуацию со сторонниками «Свидетелей Иеговы»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал уточнить, как идет анализ ситуации с положением сторонников «Свидетелей Иеговы*» (организация запрещена в РФ) в России.

«Я не смогу ответить на ваш вопрос, я просто не обладаю информацией. Мне нужно будет уточнить. Я обязательно это уточню», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, как идет работа по пересмотру преследований «Свидетелей Иеговы*» с учетом высказанной ранее президентом Владимиром Путиным позиции по этому вопросу.

Ранее во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что уголовное дело возбуждено из-за возобновления работы управленческого центра «Свидетелей Иеговы*» (организация запрещена в РФ) в России.

В апреле 2017 года Верховный суд признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской, Минюст включил организацию в перечень ликвидированных за экстремизм структур.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли считать «Свидетелей Иеговы» настоящими экстремистами.

Владимир Путин, выступая 11 декабря на заседании президентского Совета правам человека (СПЧ) отметил, что в стране важно одинаково относиться к представителям всех религий. Он призвал не торопиться зачислять какие-то религиозные сообщества в деструктивные, а внимательно разбираться с вопросом. Речь об этом зашла в контексте преследования членов «Свидетелей Иеговы*», которая запрещена в России как экстремистская организация. При этом Путин добавил, что важно учитывать особенности страны и общества при рассмотрении данного вопроса.