Из-за возобновления работы «Свидетелей Иеговы» в России завели дело

Уголовное дело возбуждено из-за возобновления работы управленческого центра «Свидетелей Иеговы*» (организация запрещена в РФ) в России, обыски идут более чем в 20 регионах, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

В апреле 2017 года Верховный суд России запретил работу «Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России» и входящих в него местных религиозных организаций.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

Она подчеркнула, что основанием для возбуждения дела стали материалы об организации в Москве деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» и его структурных подразделений, признанных Верховным судом экстремистскими организациями.

«В городе Москве и более чем в 20 субъектах страны проводятся обыски... В настоящее время установлены и задержаны ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий», – добавила Иванова.

По данным следствия, работа подразделения в Москве была организована с июня 2019 года. Конспиративные сборы проходили в одной из квартир на Челюскинской улице. Кроме того, происходила вербовка новых участников для участия в запрещенном религиозном движении.

Напомним, в сентябре 2019 года Госдеп призывал российские власти уважать права адептов запрещенной в России экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы*».