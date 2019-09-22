Госдеп призвал Россию уважать права экстремистов

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22 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 08:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В партии Зеленского усомнились в необходимости перенимать у Европы ценности
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Нафтогаз подготовил коварный контракт для Газпрома
Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова
Российская армия освоила новый вид наступления
Украинские чиновники издеваются над Зеленским
Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы
Иностранным браконьерам мало не покажется
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
История иностранных браконьеров в России гораздо богаче, чем вы можете себе представить. И сегодня экипажи браконьерских судов все время забывают, что снаряд корабельного орудия все равно быстрей. Подробности...
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Американский генерал угрожает моей земле
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Давайте попробуем на минутку представить, как действовали бы Соединенные Штаты в случае нападения на Калининград. У Пентагона богатый исторический опыт ковровых бомбардировок. Одна проблема – не самое лучшее знание географии. Подробности...
Ранее по теме: Швеция намерена «противостоять России» с помощью «жирафа»
Ранее по теме: Польская армия снова готовится ко Второй мировой войне
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Сексуальные ориентации только кажутся элитарными
Андрей Бабицкий, журналист
Левацкая интеллигенция на Западе сосредоточила в своих руках колоссальную власть и может подвергнуть остракизму всякого, кто выступает против ее нововведений. А они становятся все более многообразными: от нескольких десятков гендерных идентичностей до людоедства. Подробности...
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В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик
Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 кмПодробности...
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова
В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 годуПодробности...
Визит Владимира Путина в Дагестан
Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назадПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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