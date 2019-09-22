Госдеп призвал Россию уважать права экстремистов

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус призвала российские власти уважать права адептов запрещенной в России экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы*».

По словам Ортэгус, США «глубоко обеспокоены решением суда в Саратове заключить в тюрьму шестерых членов [запрещенной в России экстремистской религиозной] организации «Свидетели Иеговы*» за их мирную религиозную деятельность», передает ТАСС.

Официальный представитель госдепартамента США призвала российские власти «уважать право своих граждан на свободу вероисповедания» и «прекратить ложно обвинять» запрещенную в России организацию в экстремизме.

Напомним, в начале сентября США ввели санкции против российских следователей.

В апреле 2017 года Верховный суд признал (запрещенную в России) религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской. В июле того же года Верховный суд оставил в силе запрет организации в России, а в августе 2017-го Минюст включил ее в перечень структур, ликвидированных за экстремизм.

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