США ввели санкции против российских следователей

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух сотрудников следственных органов России, заявил Госдепартамент.

США обвинили следователей в причастности к пыткам и нарушениям прав религиозной секты «Свидетели Иеговы*» (запрещена в России), об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепа, передает ТАСС.

Отмечается, что в список вошли глава следственного отдела региона Владимир Ермолаев и старший следователь отдела Степан Ткач.

«Госдепартамент обладает заслуживающей доверие информацией о том, что Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с членами «Свидетелей Иеговы» в Сургуте, Россия», – говорится в документе ведомства.

Добавим, что ранее конгрессмены-республиканцы призвали Дональда Трампа ввести санкции против России за действия полиции на акциях протеста. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.