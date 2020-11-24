Редкие книги оцифруют по нацпроекту в Дальневосточной научной библиотеке

Сотрудники Дальневосточной научной библиотеки (ДВГНБ) в Хабаровске в 2021 году по нацпроекту «Культура» оцифруют 25 редких книг, заявил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

«По региональному проекту «Цифровая культура» (входит в нацпроект «Культура») организована оцифровка редких и ценных изданий из фонда Дальневосточной государственной научной библиотеки. В 2021 году запланирована оцифровка 25 изданий. Всего до 2024 года будет оцифровано 150 книг», – передает ТАСС слова Ермошкина.

В этом году в библиотеке оцифровали 52 книги из числа библиографических редкостей. Цифровые версии войдут в фонд национальной электронной библиотеки, сейчас идет их приемка, рассказала генеральный директор библиотеки Татьяна Якуба. В их числе – «Краткое руководство к математической географии и к познанию небеснаго шара», изданное в 1816 году, «Критические разыскания о древних русских монетах» 1807 года, «Искусство лить пушки» 1804 года и другие книжные памятники.

В Хабаровском крае работа по выявлению, описанию и учету книжных памятников ведется Дальневосточной государственной научной библиотекой с 2006 года. В фонде библиотеки более 28 тыс. редких и ценных изданий, из них свыше 600 – это книжные памятники.

«В будущем году планируется оцифровать 25 изданий по соглашению с президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина, и 25 книг по региональному проекту «Цифровая культура», которые будут переданы в Национальную электронную библиотеку. Это издания второй половины 19 века, первой половины 20 века. Возможно будут изменения», – сказала Якуба. Она уточнила, что библиотека также продолжит деятельность по оцифровке своих редких изданий для жителей региона. Оцифровать планируется 500 книг.