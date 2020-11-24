Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась ростом 24 ноября 2020, 10:19 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 1,1% – до уровня 3079 пунктов, долларовый индекс РТС поднялся на 1,8% – до 1280 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

