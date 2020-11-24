Отказавшаяся надевать маску пенсионерка напала на полицейского в Петербурге

В Санкт-Петербурге пассажирка маршрутки отказалась по требованию полицейского надевать маску и напала на него, сообщает городское Главное Следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК).

Женщина, «находясь без средств индивидуальной защиты (маски) в маршрутном такси, которое было остановлено участковым уполномоченным полиции (...), в ответ на его неоднократные правомерные требования проследовать в пункт полиции для составления протокола об административном правонарушении, ударила его рукой по туловищу», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Затем она «оскорбила его грубой нецензурной бранью», а во время личного досмотра в дежурной части ОМВД «нанесла не менее трех ударов рукой в область левого плеча участкового».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти»).

Ранее в Миассе трое местных жителей отказались носить маски в общественном месте и вступили в конфликт с полицией. До этого пассажир московского метрополитена набросился в вагоне на кашлявшую женщину без маски. В сентябре в Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску.

В США охранника магазина 27 раз ударили ножом за требование надеть маску.