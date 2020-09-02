Волгоградскому кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску

Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде из-за требования надеть маску, у женщины сломаны два ребра и закрытая черепно-мозговая травма, сообщили в пресс-службе мэрии города.

По информации мэрии, 30 августа девушка в троллейбусе №15А на требование надеть маску стала бить ногами кондуктора, та защищалась валидатором. Доехав до конечной маршрута, сотрудники «Метроэлектротранса» попытались уладить миром конфликт и предложили вызвать скорую помощь, но пассажирка стала звонить по телефону. Через некоторое время на остановку приехал молодой человек, который сначала напал на диспетчера, а потом набросился с кулаками на кондуктора, передает РИА «Новости».

От удара по голове 50-летняя женщина упала на землю, мужчина продолжил бить ее ногами.

По словам собеседника агентства, работники «Метроэлектротранса» вызвали полицию и скорую помощь, но девушка со своим парнем уехали до их приезда.

«Из-за травм, полученных от многочисленных ударов руками – а когда несчастная упала, то и ногами, – пострадавшей потребовалась экстренная медицинская помощь. Женщину доставили в больницу скорой медицинской помощи, где у нее были диагностированы следующие повреждения: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом двух ребер, вывих пальца руки, множественные травмы головы, туловища, конечностей», – сказали в мэрии.

При этом брат пассажирки Тамраз Чопсиев рассказал, что девушка ехала в троллейбусе №15А в Дзержинском районе Волгограда и была в маске. Несмотря на это, кондуктор попросила приподнять маску, чтобы закрывался не только рот, но и нос.

«Начался словесный конфликт, кондуктор начала оскорблять сестру, а затем начала кидаться на нее. Сестра пыталась отбиться. Но кондуктор ее прижала, била руками, а потом ударила по голове кассовым аппаратом. У сестры было сильное рассечение, она потеряла много крови», – заявил мужчина v1.ru.

По его словам, он увидел сестру уже в депо, откуда забрал ее в больницу.