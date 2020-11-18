COVID-диссиденты устроили драку с полицией в Миассе

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18 ноября, среда | Последнее обновление — 15:41 | vz.ru
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Почему российские яблоки не победили импортные
Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов
Безопасность России будет обеспечивать Африка
Жителей Туркмении вернули в эпоху советского дефицита
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
Зачем Валерий Меладзе стал лидером профсоюза
Сергей Мардан, публицист
Бессчетное количество «людей культуры» до сих пор свято уверены, что обязанность общества – их содержать. Причем не просто содержать, а обеспечивать «достойный» уровень жизни. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Хотя бы изобразите любовь к России
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Ну? И куда ты исчезла? Куда ты исчезла в самый трудный момент? Почему ты не поешь мою песню, не ешь мою шпроту, не спасла мою землю, не выучила моих детей, не достроила мне завод, трубу и космодром? Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
В поражении Армении в Карабахе есть виновный
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если армяне решат выбрать новую итерацию Никола – прозападного лидера, умеющего говорить красивые слова – то через пять лет последует новая расплата. Причем речь может пойти уже не только о потере остатков Карабаха. Подробности...
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента МехрибанПодробности...
Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя
Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нетПодробности...
В Сеуле показали беспилотные воздушные такси
В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-droneПодробности...
16:31
В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации
Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.Подробности...
16:11
В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя
Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.Подробности...
17:21
В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры
Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.Подробности...
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