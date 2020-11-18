COVID-диссиденты устроили драку с полицией в Миассе

В городе Миасс Челябинской области трое местных жителей отказались носить маски в общественном месте и вступили в конфликт с полицией, нарушителей отправили под административный арест.

Инцидент произошел вечером 15 ноября в одном из магазинов Миасса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области Ura.ru.

«Сотрудники полиции попросили посетителя надеть на лицо маску, однако мужчина ответил отказом и начал проявлять агрессию. Также он отказался пройти к служебному автомобилю для того, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Сотрудники полиции были вынуждены применить силу, чтобы доставить его в территориальный отдел МВД. В этот момент двое других мужчин напали на сотрудников полиции», – добавили в ведомстве.

На нападавших составили административные протоколы. Суд арестовал их на двое суток одного из них, двое других проведут в изоляторе три дня.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что число людей, которые не верят в существование коронавируса, составляет не более 10%. Глава ведомства оценила этот показатель как очень высокий.