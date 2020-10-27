Попова оценила численность ковид-диссидентов в России

Число людей, которые соблюдают требования правила профилактики распространения коронавируса, за последний месяц выросло, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Количество людей, которые соблюдают требования, за последний месяц выросло. Если в начале сентября эти требования соблюдали не более 40%, то сегодня мы видим, что в транспорте количество людей (в масках) значительно увеличивается», – сказала Попова в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Она уточнила, что число людей, которые не верят в существование коронавируса, составляет не более 10%, хотя эта цифра, по ее словам, очень высокая.

Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что по данным опроса заболевших коронавирусом, 85% нарушали правила профилактики распространения вируса – не носили маски, не мыли руки.

Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах на фоне ситуации с коронавирусом, а также обязал регионы проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тыс. населения.