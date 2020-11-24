Пентагон сообщил о начале мероприятий в рамках передачи власти Байдену

Министерство обороны США немедленно начнет мероприятия в рамках передачи власти администрации Джо Байдена, сообщил Пентагон.

Пентагон получил уведомление о действиях Управления общих служб по передаче президентской власти. С военным ведомством уже «связалась команда Байдена и Харрис», Пентагон «немедленно начнет реализовывать план по предоставлению поддержки» Байдену. Министерство обещало действовать «профессионально, упорядоченно и эффективно», передает РИА «Новости». Пентагон собирается действовать «в соответствии с уставом, политикой и меморандумом о договоренности между Белым домом и командой Байдена и Харрис», передает ТАСС.

Напомним, действующий американский лидер Дональд Трамп сообщил, что рекомендовал главе Управления общих служб США Эмили Мерфи «делать все что нужно» относительно первоначальных протоколов передачи президентских полномочий. Управление общих служб США уже обратилось к Байдену. Штаб Байдена объявил о начале формальной процедуры передачи власти в США.

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