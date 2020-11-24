Столтенберг заявил о неспособности ЕС защитить Европу без США

Евросоюз не в состоянии защитить Европу без США, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, «факт в том», что ЕС «не может защитить Европу». После Brexit «80% расходов на оборону государств НАТО будут приходиться на страны, не входящие в ЕС». Он подчеркнул, что для защиты Европы «абсолютно необходимы гарантии США в области безопасности, ядерное сдерживание и присутствие американских войск». Столтенберг заявил, что страны Европы должны больше инвестировать в свою оборону, но заменить этим НАТО они не смогут, передает ТАСС со ссылкой на Funke.

Он считает, что «любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и внесет раскол в Европе». Он также опасается, что США могут решить, будто ЕС способен самостоятельно обеспечить свою безопасность. В этом случае в США силы, которые «выступают против мультилатерализма и трансатлантической кооперации» могут воспользоваться предлогом для «сокращения обязательств» Вашингтона.

Столтенберг полагает, что США и при президенте Джозефе Байдене продолжат оказывать давление на ЕС в вопросах повышения расходов на оборону. Хотя у действующего американского лидера Дональда Трампа «свой собственный стиль» выражения ожиданий, Столтенберг уверен, что «избранный президент Байден заявит европейским партнерам о таких же ожиданиях», указав, что «мир становится все более опасным».

Генеральный секретарь НАТО сказал, что члены альянса не должны отказываться от цели повышения расходов на оборону до 2% национальных ВВП, даже несмотря на финансовое давление в связи с коронавирусом. Он заявил, что «Россия продолжает наращивать вооружения, террористическая организация «Исламское государство*» снова пытается укрепить позиции в Сирии и Ираке, а глобальный баланс сил с подъемом Китая меняется».

Генсек призвал к «правильному подходу по отношению к России». По его словам, Москва «должна понять, что не сможет победить, если будет искать конфронтации». Столтенберг заявил, что «верит в диалог, сотрудничество, контроль над вооружениями, но единственный путь достигнуть этого с Россией – это твердая и понятная позиция НАТО».

Напомним, Столтенберг и Байден провели телефонные переговоры. Генсек «поблагодарил избранного президента Байдена» за то, что Байден «является давним сторонником НАТО и трансатлантических отношений».

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