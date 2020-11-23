В Башкирии завершается строительство нового COVID-центра на 300 мест

В Башкирском городе Стерлитамак завершается строительство нового инфекционного госпиталя для больных коронавирусом на 300 мест.

Помимо стандартных боксов и реанимационных палат, в Стерлитамакском ковид-центре также появятся родильное и детское отделения, хирургический блок, бак-лаборатория, отделение томографии. Предусмотрена и вертолетная площадка для санавиации. Как отметил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, основные строительно-монтажные работы должны завершить к 1 декабря и сразу переходить к пуско-наладке, передает ГТРК «Башкортостан».

Отмечается, что новый центр будет многофункциональным, по окончании пандемии его можно будет перепрофилировать.

«Нам нужно срочно здесь сделать специализированное лечение ковида – для этого южного Стерлитамакского округа. И освобождать больницы и коечный фонд. Все успеем. Это серьезная государственная задача. Все свои задачи понимают, я думаю, что сделаем», – подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров.

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