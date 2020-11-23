Первые пожилые добровольцы привились вакциной «ЭпиВакКорона»

Первые пять добровольцев старше 60 лет получили компонент вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в рамках пострегистрационных испытаний, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«21 ноября 2020 года первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» получили первые пятеро добровольцев из числа участников пострегистрационного клинического исследования в группе из 150 лиц старше 60 лет», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», поступит в гражданский оборот до конца этого года.

«К настоящему моменту выпущено 25 тыс. доз вакцины. До конца года будет суммарно выпущено 50 тыс. доз вакцины. Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца 2020 года», – говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» отправят на пострегистрационные исследования после наработки промышленных объемов препарата. Кроме того, в ведомстве назвали вакцину «ЭпиВакКорона» безопасной для репродуктивного здоровья.

За минувшие сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.