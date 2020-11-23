Вирусолог назвал «самую страшную» из глобальных катастроф

Профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя слова основателя Microsoft Билла Гейтса о новой пандемии в ближайшие годы, назвал «самую страшную» среди глобальных катастроф.

«Может быть, у него просто взгляд на жизнь катастрофический. Я читал вот этот материал, о котором вы говорите. Но я вам хочу напомнить о том, что сейчас как-то мы перестали об этом говорить, но в самом начале, наверное, в марте-апреле, мы же сами много говорили о том, что, вообще-то, эпидемию коронавируса надо расценивать как учения», – заявил Чепурнов «Царьграду».

По его словам, после наступления облегчения летом многие ученые начали рассуждать о том, какие выводы сделало человечество. Появился даже термин «черный лебедь», напомнил эксперт.

«Под этим термином подразумевается некая глобальная катастрофа. Среди глобальных катастроф самая страшная – это, наверное, все-таки появление некоего высококонтагиозного и высоколетального возбудителя. В сегодняшней ситуации, при всех проблемах колоссальных, надо отдавать должное, что уж не настолько COVID-19 контагиозен, то есть заразен, относительно. Если сравнивать с чумой или с оспой, которая вообще летела как пожар. И с относительно невысокой, даже по сравнению с предыдущими двумя тяжёлыми коронавирусами, летальностью», – пояснил Чепурнов.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии. При этом Гейтс отметил, что существует сценарий, при котором это может произойти гораздо раньше, через три года. Однако основатель Microsoft подчеркнул, что в следующий раз человечество будет более «подготовлено» к пандемии. Также Гейтс предупредил об очень сложной зиме из-за коронавируса, заявив, что в ближайшие месяцы ожидает в основном плохие новости о пандемии. Гейтс высказал мнение, что пандемия коронавируса может завершиться к 2022 году, если люди будут активно вакцинироваться от COVID-19.