ФСБ пришла к главе Пенсионного фонда по Алтайскому краю по делу его сына

Представители спецслужбы по Алтайскому краю пришли к главе регионального отделения Пенсионного фонда Борису Трофимову в связи с уголовным делом о хищении 170 млн рублей, в котором фигурирует его сын Александр Трофимов.

«Оперативно-розыскные мероприятия проведены на прошлой неделе в рамках уголовного дела в отношении руководства клиники «Добрый доктор», одним из фигурантов которого является Трофимов-младший. Он скрывался от следствия, поэтому сотрудники УФСБ по Алтайскому краю приходили в Пенсионный фонд к его отцу», – рассказал РИА «Новости» источник в силовых структурах.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что в отношении самого Бориса Трофимова никаких обысков и выемок не производилось: «Для этого нет оснований».

Александр Трофимов является директором консультативно-диагностического центра «Добрый доктор». На минувшей неделе его и еще двух руководителей учреждения задержали по обвинению в хищении 170 млн рублей. Как считает краевое управление СК, руководители клиники похищали деньги пять лет подряд, предоставляя в местный фонд социального страхования подложные счета на медицинскую помощь, якобы оказанную по ОМС. Всех троих обвиняемых поместили под стражу. На их имущество, деньги и счета наложен арест.

На прошлой неделе сообщалось, что экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня обвиняют в хищении 700 млн рублей. Он был задержан. Его адвокат сообщил, что Мень «не признает вину и считает претензии недоразумением». По словам адвоката, речь в расследовании идет о событиях десятилетней давности. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не делал представление Федеральному собранию о прекращении полномочий аудитора Счетной палаты (СП) Михаила Меня. Басманный суд Москвы избрал экс-губернатору меру пресечения в виде запрета определенных действий.