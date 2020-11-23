Мужчина устроил перестрелку с полицией в Германии

Вооруженный пистолетом мужчина вечером в воскресенье устроил хаотичную стрельбу на улицах немецкого города Меккенхайм, расположенного вблизи бывшей столицы ФРГ Бонна в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.

В операции по обезвреживанию злоумышленника участвовал усиленный наряд полиции, в том числе сотрудники ее спецподразделения. Кроме того, к месту происшествия были отправлены врачи, санитары и психолог. В ходе перестрелки преступник был тяжело ранен и скончался на месте. Один из полицейских получил огнестрельное ранение в кисть руки и был доставлен в больницу, передает Deutsche Welle.

В Меккенхайме проживают около 27 тыс. человек. Поскольку ситуация развивалась «очень динамично», эвакуировать жителей близлежащих домов не успели, сообщили в полиции. Личность стрелявшего, а также его мотив неизвестны.

20 ноября в результате нападения мужчины с холодным оружием в германском городе Оберхаузен (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) пострадали как минимум четыре человека.

В начале ноября в Германии прошли обыски по делу о теракте в Вене, где 2 ноября вооруженные люди устроили стрельбу, убив по меньшей мере семь человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*».