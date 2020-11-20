Вооруженный мужчина напал на людей на западе Германии

В результате нападения мужчины с холодным оружием в германском городе Оберхаузен (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) пострадали как минимум четыре человека, сообщило немецкое издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

По информации издания, предполагаемый преступник получил ранения при задержании сотрудниками правоохранительных органов, ввиду чего помещен в отделение интенсивной терапии, передает ТАСС.

Журнал Der Spiegel со ссылкой на местную полицию проинформировал, что речь, судя по всему, идет о бытовом конфликте. Инцидент произошел около 19.00 (21.00 мск). Обстоятельства не раскрываются. Пострадавшие с колото-резаными ранами доставлены в больницу. За жизнь одного из них сейчас борются врачи.

Напомним, в начале ноября в Германии прошли обыски по делу о теракте в Вене, где 2 ноября вооруженные люди устроили стрельбу, убив по меньшей мере семь человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» (ИГ*).