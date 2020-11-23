СМИ анонсировали смену лидера на рынке переработки нефти

Соединенные Штаты в 2021 году вероятно уступят лидерство на мировом рынке нефтепеработки Китаю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства.

Причиной грядущих перемен стало то, что в США закрываются нефтеперерабатывающие заводы, например, Royal Dutch Shell Plc в Луизиане, который при этом не был слишком устаревшим. В Китае же идет строительство не менее четырех новых предприятий – их общая мощность составит 1,2 млн баррелей в сутки, что сравнимо с мощностью переработки нефти в Британии, передает РИА «Новости».

Кроме того, мировой спрос на топливо снизился из-за пандемии коронавируса, что также повлияло на добычу и переработку нефти. Она сократилась на рекордные 1,7 млн баррелей. Более половины из этого пришлось на американские заводы. Также кризис ускорил изменения, касающиеся того, кто и как потребляет нефть: в Китае и других азиатских странах растет спрос на пластмассу и нефть. В отличие от США и Европы, где борются с более глубоким экономическим кризисом. Кроме того, ситуацию ухудшают и долгосрочные перспективы спроса на нефть в связи с переходом к альтернативным источникам энергии.

Подъем нефтепераработки в Китае в сочетании со строительством заводов в Индии и на Ближнем Востоке отражается на мировой энергетической системе. Китайские предприятия набирают силу на международных топливных рынках, и это является проблемой не только для США, но и для других стран Азии.

В исследовательской компании Wood Machenzie отметили, что больше половины мощностей для переработки нефти будут создаваться именно в этом регионе и будут ориентироваться на пластик. «Китай, вероятно, обгонит США в ближайшие год или два», – заявил директор компании Facts Global Energy Стив Сойер.

Однако, несмотря на рост мощностей в Китае, Индии и на Ближнем Востоке, отрасли могут потребоваться годы, чтобы восстановиться от нанесенного COVID-19 ущерб.

Весной Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании готовы к концу «золотого века» торговли нефтью, они конкурентоспособны.