«Спутник V» будет дешевле вакцин Pfizer и Moderna

Стоимость российской вакцины «Спутник V» будет значительно ниже, чем у вакцин производства американских компаний Pfizer и Moderna.

«Объявленные цены в 19,5 доллара за дозу вакцины Pfizer и 25-37 долларов за дозу вакцины Moderna на самом деле означают, что цены составят 39 долларов и 50-74 доллара на человека. Одному человеку требуется две дозы вакцин Pfizer, «Спутник V» и Moderna. Цена на Sputnik V будет намного ниже», – говорится в аккаунте «Спутник V» в Twitter.

Стоимость российской вакцины «Спутник V» будет объявлена на следующей неделе, сообщил ТАСС представитель Российского фонда прямых инвестиций.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая американской компанией Moderna, обойдется странам-покупателям в 25-37 долларов за штуку.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной.